Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о выводе войск из Германии. Политик заявил, что Берлин тратит мало денег на оборону в рамках НАТО. Ответ не заставил себя долго ждать. "За последние годы расходы на оборонный комплекс значительно увеличились. И мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала", - подчеркнула Ангела Меркель, добавив, что "американские войска в Германии помогают защищать не только Германию, но также интересы США".

При этом канцлер считает, что сотрудничество с США в военной сфере необходимо продолжать. "Есть веские основания сохранять приверженность нашему общему ядерному зонтику", - цитирует Меркель The Guardian.