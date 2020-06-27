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27.06.2020 13:32
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал вбросом статью NYT о действиях России в Афганистане

Текст: Александр Саможнев
Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы спонсировала афганских боевиков, является вбросом американской разведки, сообщили в МИД РФ в комментарии ТАСС.
Фото: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
МИД РФ: США могут нарушить акт Россия - НАТО

Дипломаты отметили, что обратили внимание на очередной информационный фейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане", - пояснили в МИД.

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При этом российская сторона указала на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.

В МИД РФ полагают, что информационный вброс связан с тем, разведслужбам в США не нравится взаимодействие российских и американских дипломатов по запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами "Их чувства понятны - не хочется терять вышеупомянутые источники "левых доходов",- подчеркнули в МИД РФ.

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