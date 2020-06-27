Минкомсвязь: Технология связи 5G не несет людям никаких угроз

"Я считаю, что опасения, вот эта радиофобия, совершенно не обоснована, - уверил слушателей чиновник. - Диапазоны частот те же самые. 5G работает в основном до 6 ГГц. 4G работает в диапазоне 3 ГГц. Не сильная разница.

Сейчас, по данным профильного министерства, в России работают 15 опытных зон 5G. Они развернуты в Москве и других городах. МТС тестирует свои системы на территории столичного ВДНХ и в Кронштадте, "Мегафон" - в деловом центре "Москва- Сити", Tele2 - на Тверской улице в Москве, "Билайн" - в московских "Лужниках" и в Сколково.

При этом их эксплуатация никак не отражается на экологической обстановке, добавил Олег Иванов. По его мнению, для какого-либо воздействия на живые организмы нужны намного большие мощности излучения.

Развитию технологии связи пятого поколения, которая, по мнению многих экспертов, необходима для работы беспилотного транспорта и активного внедрения интернета вещей, в России мешают два фактора. Как рассказал Олег Иванов, сложности возникают из-за жестких норм санитарного контроля, сейчас Минкомсвязи проводит консультации с Роспотребнадзором по поводу их смягчения. Второй фактор связан с тем, что "золотой диапазон" сети 5G - 3.4-3.8 ГГц - зарезервирован для использования силовыми ведомствами и спецсвязью. Без него возможность коммерческой эксплуатации сетей пятого поколения вызывает изрядные сомнения многих участников рынка.

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" предусматривает начало активного использования сетей 5G в городах-миллионниках не раньше конца 2021 года.