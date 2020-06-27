Мишустин подписал постановление о продлении выплат медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении на июль и август президентских стимулирующих выплат врачам, медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Изначально специальные доплаты за особые условия труда были установлены на апрель-июнь, но президент распорядился продлить механизм поддержки до конца лета.

Напомним, что по поручению главы государства врачи за эту работу получают ежемесячно 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорых - 50 тысяч, младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых - 25 тысяч рублей. Выплаты рассчитываются из самого факта работы, без привязки к отработанным часам или сменам.