"Много шума из ничего": наследники Конан Дойля подали в суд на Netflix

Deadline также опубликовал ссылку на само исковое заявление, представляющее собой во многом не менее увлекательное чтение, чем сами рассказы Конан Дойля о легендарном сыщике. Из документа становится ясно, что шестьдесят новелл о Шерлоке Холмсе, вышедшие из-под пера о легендарном сыщике, имеют разный правовой статус и распадаются на две категории: те, которые были написаны между 1887 и 1922 годами, и те, которые были созданы с 1923 по 1927 год. Как оказалось, последняя категория защищена авторским правом в соответствии с Федеральным законом США о продлении срока охраны авторских прав (CTEA), принятым в 1998 году. Положения этого закона увеличивают срок защиты авторских прав, установленных в 1978 году - в отношении произведений, опубликованных ранее 1978 года, защита авторских прав была увеличена на 20 лет и составила 95 лет с даты их публикации. Таким образом, десять последних работ подпадают защиту, установленную вышеупомянутым законом и Кодексом США (U.S.C.), а правообладатели имеют право на авторские отчисления (которое они утратили в отношении прочих работ в 2014 году).

Читатель может воскликнуть: но почему элементы именно этих произведений, по мнению наследников, были недолжным образом использованы автором "Энолы Холмс" и команды, работающей над экранизацией ее книг?! Истец приводит трогательную аргументацию и обширно цитирует рассказы Конан Дойля, чтобы пояснить - до "Великой войны" (Первой мировой) Холмс относился к Ватсону исключительно утилитаристски. Сердце у Холмса появилось после войны, когда Конан Дойля настигли две сокрушительные потери - смерть на фронте старшего сына и брата. И в новеллах, написанных после, отношения Холмса и Ватсона перерастают в искреннюю дружбу. Именно в этих произведениях, по мнению истца, Шерлок Холмс, среди прочего: начинает использовать медицинские знания, полученные от Ватсона; вместе с Ватсоном прибегает к современным изобретениям в расследовании дел; становится свидетелем второго брака Ватсона; меняет свое отношение к собакам - неприязнь сменяется явным интересом. И это так или иначе было отображено в новой работе.

По мнению истца, Нэнси Спрингер показывает, как холодное отношение Холмса к Эноле сменяется приятельственным, это и многое другое, по его мнению, является прямым заимствованием из поздних историй Конан Дойля. Кроме того, в работах Спрингер якобы присутствуют как сюжетные заимствования, так и перенос изменившегося отношения Холмса к Ватсону на Энолу.

Истец также говорит о том, что Холмс, Мистер Холмс, Шерлок Холмс и Холмс и Ватсон являются товарными знаками, правообладателями которых являются наследники, а кинопродукт может ввести в заблуждение относительного того, каким образом наследники связаны - и связаны ли с созданием кинопроизведения. Вдобавок к этому истец утверждает, что ни сама писательница, ни издательство, опубликовавшее ее работы, ни кинокомпании не просили у наследников разрешения на копирование материала, содержащегося в рассказах, защищенных авторским правом, считая, что, так как авторские права на большую часть историй о Шерлоке Холмсе истекли, они могут осуществлять свободное заимствование. Все ответчики читали в свое время оригинальные работы - в которых, естественно, было указано на то, что они защищены авторским правом!

Далее следует пассаж, поистине достойный "Венецианского купца" и делающий честь юридической риторике стран общего права: если ответчики считают, что их собственные работы, расширяющее вселенную "шерлокианы" достойны защиты авторским правом, то каким образом они могут отрицать распространение того же режима на оригинал, послуживший им источником вдохновения?

Напомним, что это не первый случай, когда наследники Артура Конан Дойля выступают с исковыми требованиями по защите авторских прав - ранее праведный гнев был направлен на студию Miramax, которая создала фильм "Мистер Холмс" с Иэном МакКелленом в главной роли на основе книги Митча Каллина "Пчелы мистера Холмса" (A Slight Trick of the Mind). Тогда также поднимался вопрос о том, что сюжет был позаимствован именно из злосчастных рассказов, опубликованных с 1923 по 1927 год. В тот раз стороны пришли к соглашению и урегулировали возникший спор. Кроме того, юридическую мысль пополнило и дело Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd. 2014 года.

А пока зрители, застывшие в ожидании осеннего релиза Netflix, могут порадоваться первым кадрам с Энолой Холмс, Милли Бобби Браун, а также Генри Кавиллом и Сэмом Клафлином: