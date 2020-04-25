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Netflix покажет "Энолу Холмс" с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун

Новости
    25.04.2020, 15:43
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Достаточно давно анонсированный фильм "Энола Холмс" по произведениям писательницы Нэнси Спрингер, по-своему разрабатывающей детективный канон, созданный Артуром Конан Дойлем, наконец обрел пристанище. Об этом стало известно из аккаунта стримингового сервиса Netflix:

Роль Энолы досталась звезде "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, ее брата и по совместительству известного всему миру детектива сыграл "Ведьмак" и "Супермен" Генри Кавилл, среди других актеров, принявших участие в съемках, значатся Хелена Бонем Картер ("Бойцовский клуб", "Корона") и Сэм Клафлин ("Острые козырьки").

Режиссер картины - Гарри Брэдбир, в чьем послужном списке фигурирует работа над такими сериалами как "Гранчестер", "Дрянь" и "Убивая Еву".

Не будем забывать, что, помимо грядущего фильма с Кавиллом, планируется выход сериала "Непутевые" (The Irregulars), где очередным воплощением легендарного персонажа станет Генри Ллойд-Хьюз.

Сообщение о грядущей премьере на Netflix было встречено аудиторией достаточно бурно, ибо картины о великом сыщике, снятые за последние два десятилетия, не раз будоражили общественность.

Кто-то от всего сердца рад за Кавилла:

Иные реагируют с плохо скрываемым сарказмом:

Или вспоминают не такие уж далекие добрые времена:

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