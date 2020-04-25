Netflix покажет "Энолу Холмс" с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун

Достаточно давно анонсированный фильм "Энола Холмс" по произведениям писательницы Нэнси Спрингер, по-своему разрабатывающей детективный канон, созданный Артуром Конан Дойлем, наконец обрел пристанище. Об этом стало известно из аккаунта стримингового сервиса Netflix:

what's that? 🕵🏻



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a new Sherlock Holmes film led by Millie Bobbie Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, and Helena Bonham Carter?



ENOLA HOLMES, a from FLEABAG director Harry Bradbeer. Coming soon to Netflix. — NetflixFilm (@NetflixFilm) April 21, 2020

Роль Энолы досталась звезде "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, ее брата и по совместительству известного всему миру детектива сыграл "Ведьмак" и "Супермен" Генри Кавилл, среди других актеров, принявших участие в съемках, значатся Хелена Бонем Картер ("Бойцовский клуб", "Корона") и Сэм Клафлин ("Острые козырьки").

Режиссер картины - Гарри Брэдбир, в чьем послужном списке фигурирует работа над такими сериалами как "Гранчестер", "Дрянь" и "Убивая Еву".

Не будем забывать, что, помимо грядущего фильма с Кавиллом, планируется выход сериала "Непутевые" (The Irregulars), где очередным воплощением легендарного персонажа станет Генри Ллойд-Хьюз.

Сообщение о грядущей премьере на Netflix было встречено аудиторией достаточно бурно, ибо картины о великом сыщике, снятые за последние два десятилетия, не раз будоражили общественность.

Кто-то от всего сердца рад за Кавилла:

You had me at Henry Cavill. 🙃 pic.twitter.com/XZ0dse4XM5 — Ezzy (@_EzAriel) April 21, 2020

Иные реагируют с плохо скрываемым сарказмом:

Или вспоминают не такие уж далекие добрые времена: