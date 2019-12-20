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Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале

Новости
    20.12.2019, 11:20
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Образ Шерлока Холмса не дает покоя не только телекомпаниям и режиссерам полнометражных фильмов, но теперь и стриминговым сервисам. Поклонники творчества Артура Конан Дойля могут воспрянуть духом - за разработку новой эпопеи о легендарном британском детективе возьмется Netflix, сообщает издание Radio Times.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод"

После Бенедикта Камбербэча ("Шерлок"), Роберта Дауни-младшего ("Шерлок Холмс") и пока еще не явленного зрителям в этом амплуа "супермена" и "ведьмака" Генри Кавилла (в "Эноле Холмс", экранизации книги по мотивам дойлевских рассказов) грозой преступников станет Генри Ллойд-Хьюз.

В его послужной список входит роль психопата Аарона Пила в самом популярном проекте BBC за текущий год, сериале "Убивая Еву" (Killing Eve), а также роль полковника Понмерси в прошлогоднем мини-сериале "Отверженные" (Les Misérables). "Зловещим" (как отдельно сообщается) доктором Ватсоном станет Ройс Пирресон, а Кларк Питерс воплотит персонажа с таинственным прозвищем "Тряпичный человек" (Linen Man), и уж наверняка стал он известен как таковой не только в силу особой любви к льняным тканям.

The Irregulars (т.е. "Непутевые") - так озаглавлен проект - расскажет о буднях трудных подростков Викторианской эпохи, которые работают на доктора Ватсона и его таинственного коллегу, раскрывая преступления в многолюдном Лондоне. Судя по всему, без присутствия сверхъестественного и мистического на этот раз не обойдется - героям произведения предстоит спасти Лондон (и попутно самих себя) от темных сил.

Продюсером и сценаристом сего действа станет Том Байдвелл (замеченный в разработке сюжетных линий вечнозеленых "Жителей Ист-Энда" и на редкость адекватной мультипликационной экранизации "Обитателей холмов"), а режиссером станет Джонни Кентон, известный по элегическому, но очень приятному сериалу "Молодой Морс" (Endeavour) по мотивам романов недавно скончавшегося Колина Декстера.

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