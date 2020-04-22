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Трейлер: летом выйдет компьютерная игра по мотивам "Острых козырьков"

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    22.04.2020, 14:40
Текст:   Юлия Авакова

Компании Futurelab и Curve Digital анонсировали выход компьютерной игры по мотивам первого сезона британского гангстерского сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders). Она станет доступной этим летом и выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на ПК. В Сети уже опубликовали официальный трейлер игры.

Фото: kinopoisk.ru
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Разработчики постарались сделать так, чтобы можно было одновременно управлять действиями шести героев-представителей семейства Шелби. Предусмотрена также возможность отмотать время назад и выбрать другую стратегию поведения какого-либо из персонажей, так как им придется и участвовать в кровавых потасовках, и принимать решения в непростых обстоятельствах.

Игра была разработана при активном участии шоураннера сериала Стивена Найта. Томми Шелби узнает о коварном плане конкурентов по захвату его бизнеса, и ему приходится задействовать свои пресловутые комбинаторские способности, чтобы разработать действенную стратегию по нейтрализации нависшей угрозы. Поклонникам будет предоставлена возможность развить сюжетную линию, на которой обрывается первый сезон.

Директор компании-разработчика Futurelab Джеймс Марсден рассказал порталу IGN о том, что послужило вдохновением для нового проекта: "В сериале есть такой момент: Томми Шелби рассказывает, что его не волнует ни прошлое, ни будущее, его заботит лишь момент принятия решения, который он называет "моментом истины для солдата" ("soldier's minute").

У каждого действующего лица есть также свой особый функционал: у Томми это угрозы, Артур демонстрирует чудеса по части скандалов, драк и вышибания дверей, тете Полли нет равных в подкупе и вскрытии замков, Джон специализируется на поджогах и драках, Ада умеет отвлекать внимание, а Финн обладает недюжинным талантом по части карманных краж, бесшумно подкрадываясь к ничего не подозревающей жертве.

Саундтрек игры написан группой Feverist, которую привлекали для создания музыкального оформления первого сезона.

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