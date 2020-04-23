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Генри Кавилл готов потерять в деньгах ради возвращения к роли Супермена

Новости
    23.04.2020, 14:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Развитие киновселенной DC еще до пандемии коронавируса было под большим вопросом. А в свете потенциального кризиса в киноотрасли будущее продолжения "Лиги справедливости" и сольников ее участников становится все более туманным.

Фото: kinopoisk.ru
Новый "Зеленый фонарь" в киновселенной DC будет женщиной

Один из таких проектов с неясной судьбой - сиквел "Человека из Стали". Сам Генри Кавилл неоднократно заявлял, что "Плащ Супермена все еще в его шкафу", при этом убежав охотиться на чудовищ и перекрасив волосы в белый цвет.

И даже в концовке "Шазама" криптонец появился в кадре уже в исполнении неизвестного актера.

Но надежда на восстановление Генри Кавилла в звании главного супергероя Америки еще остается. Как сообщает We Got This Covered, Warner Bros. провели с ним переговоры по поводу возвращения к знаменитой роли, и Кавилл даже согласен на понижение своего гонорара.

Указывается, что заключительного соглашения не было достигнуто и, возможно, детали сотрудничества еще будут обговариваться сторонами в дальнейшем.

Из всей кинематографической вселенной DC "Человек из Стали", пожалуй, больше остальных заслуживает еще одного шанса. Ведь именно этот фильм в 2013 году заложил ее основу.

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