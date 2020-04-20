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Усы Супермена из "Лиги справедливости" исправили при помощи нейросети

Новости
    20.04.2020, 14:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Jarkan Фото: youtube.com/ Jarkan
Фото: youtube.com/ Jarkan

Фильм "Лига справедливости" в 2017 году стал, пожалуй, одним из самых главных разочарований для поклонников кинокомиксов. Картина была настолько плоха, что Бен Аффлек крепко запил, а Генри Кавилл повесил красный плащ на гвоздь, быстро переквалифицировавшись в седого охотника на чудовищ.

Фото: kinopoisk.ru
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Из всех недостатков ленты один выделялся особенно ярко. "Усы супермена" стали больше чем просто интернет-мемом - они символизировали общие системные проблемы кинематографической вселенной DC.

Напомним, Кавилл по условиям контракта для съемок в другом фильме не имел права сбривать растительность на лице, и ее "замазывали" на пост-продакшене. В итоге верхняя губа актера в кадре выглядит безжизненной и "эффект зловещей долины" срабатывает на все сто.

Спустя почти три года исправить это недоразумение взялся ютубер с ником Jarkan. В домашних условиях при помощи нейросети он отредактировал небольшой отрывок из фильма.

Стоит отметить, что он схитрил и не стал отдельно заниматься корректировкой нижней части лица Супермена. Вместо этого он просто заменил лицо Генри Кавилла на лицо Генри Кавилла.

Итоговый результат хоть и нельзя назвать идеальным, но он определенно выглядит лучше и естественнее прокатной версии.

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