Вышел трейлер фильма с Беном Аффлеком в роли алкоголика

На YouTube опубликован трейлер спортивной драмы "Вне игры", который, несмотря на череду энергичных сцен с забегами и киданиями мяча, выглядит крайне снуло и меланхолично.

Что в целом неудивительно, ведь по центру истории - бывший подававший надежды баскетболист, далее - алкоголик.

Которого сыграл актер Бен Аффлек. Чье пристрастие к спиртному давно уже не секрет и тревожит массу народа, вплоть до бывшей жены, матери его детей. То есть каст донельзя гармоничен и логичен.

По сюжету поучительного кинополотна Джек, персонаж Аффлека, решает встать на путь исправления и берется тренировать команду своей альма-матер. Что, судя по всему, будет сопряжено с чудовищными страданиями и конскими дозами рефлексии. Хотя финиширует наверняка духоподъемно и с триумфом.

Режиссер и сценарист - Гэвин О'Коннор ("Расплата" с все тем же Аффлеком,"Джейн берет ружье").

В остальных ролях: Янина Гаванкар ("Анатомия страсти"), Хэйз МакАртур ("Энджи Трайбека", "Как я встретил вашу маму"), Рейчал Карпани ("Сталкер"), Глинн Тёрмен ("Фарго").

Предыдущий ролик смотрите здесь.