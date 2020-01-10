Четвертый сезон "Фарго" обзавелся трейлером и датой премьеры

Вышел трейлер одного из самых ожидаемых телепроектов наступившего года - четвертого сезона выдающегося сериала "Фарго".

Сюжет новой главы великолепной антологии разворачивается в Канзас-Сити в 1950-м. В центре внимания - противостояние италоамериканских и афроамериканских бандитских группировок.

По двухминутному трейлеру видно, что чёрного (и предельно неполиткорректного) юмора, присущего сериалу Ноя Хоули (вновь занявшего все основные производственные посты - сценариста, режиссёра и продюсера), не занимать.

Сопродюсеры - Джоэл и Итан Коэны, авторы фильма, на котором основано телевизионное шоу.

Каст, как и положено, впечатляет: Крис Рок, Джек Хьюстон ("Подпольная империя", "Мистер Мерседес"), Джейсон Шварцман ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт"), Бен Уишоу ("Парфюмер", "Девушка из Дании", "Мэри Поппинс возвращается"), Джесси Бакли ("Табу", "Чернобыль"), плюс Сальваторе Эспозито ("Гоморра"), Джереми Харрис ("Легион", "Отжиг"), Гаэтано Бруно ("Горбачев") и Франческо Аквароли ("Догмэн", "Субура").

К ним присоединился Тимоти Олифант ("Дэдвуд", "Диета из Санта-Клариты"), щеголяющий в привычной ковбойской шляпе.

Разумеется, не обойдётся без сюжетных связей с предыдущими сезонами - скорее всего, косвенных. Хоули в интервью The Wrap обратил внимание на совпадение фамилий персонажей Бена Уишоу и Букема Вудбайна - Миллиган, что вряд ли случайно, несмотря на разный цвет кожи актёров (кстати, родственные связи представителей разных рас в трейлере также упоминаются).

Ещё одна важная деталь, которую можно обнаружить в ролике - дата премьеры. Она совсем скоро - уже в апреле.

Наши полные обожания рецензии на предыдущие сезоны: первый, второй, третий.