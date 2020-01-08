Самые ожидаемые сериалы 2020 года: версия "Кинократии". Часть 2

"Стартрек: Капитан Пикар" / Star Trek: Picard

Свежая глава фантастической вселенной, по масштабности легко сопоставимой с раскидистым и развесистым миром "Звездных войн". В этот раз все сосредоточится на мемогеничном и культовом капитане Жане-Люке "Рукалицо" Пикаре. К образу которого вернулся 79-летний Патрик Стюарт.

События шоу стартуют после тех коллизий, что были обрисованы в сериале "Стартрек: Новое поколение", и речь идет о комплекте совершенно новых историй.

Премьера - уже 24 января. В первом сезоне десять эпизодов.

"Стража" / The Watch

Томительный долгострой на основе одного из подциклов "Плоского мира" Терри Пратчета, о необходимости которого настойчиво заговорили еще десять лет назад, но дело постоянно зависало. Хотя продюсер Рианна Пратчетт, дочь автора литературного первоисточника, неустанно заверяла, что шоу так или иначе в работе. Чему на ВBC каждый раз энергично поддакивали.

Предполагается, что в каждом из восьми (изначально заявляли тринадцать) эпизодов первого сезона, описываемых как "C.S.I. от Пратчетта", Городская стража будет расследовать новое преступление. Появление харизматичного Смерти - обещано.

Каст шоу объявили в ноябре, и оптимизма он не вызывает. Хотя давайте не будем рубить с плеча.

Точная дата премьеры пока не названа.

"Страшные сказки: Город ангелов" / Penny Dreadful: City of Angels

Спин-офф "Страшных сказок" с Евой Грин и Тимоти Далтоном, выходивших в 2014-2016 годах. Главная звезда - Натали Дормер ("Игра престолов", "Пикник у Висячей скалы", "Голодные игры"), играющая "агента хаоса" Магду, демонессу.

Шоураннер - Джон Логан, работавший над "бондианой", "Стартреком" и создавший оригинальные "Сказки".

Действие развернется в 1938 году в Лос-Анджелесе, где детективу предстоит расследовать загадочное убийство - явно с примесью мексиканской оккультизма. А именно - зловещего культа Санта Муэрте, Святой Смерти.

Ya es oficial, voy a dirigir el piloto de la nueva Penny Dreadful: City of Angels, escrito por el genio John Logan https://t.co/U3MvQ6lfdu pic.twitter.com/hUFCiCpqhw — Paco Cabezas (@Paco_Cabezas) 31 января 2019 г.

В первом сезоне восемь эпизодов.

"Страна Лавкрафта" / Lovecraft Country

Экранизация одноименного дебютного, премированного романа американского писателя Мэтта Раффа (предстоящие "Злые обезьяны") - от вездесущего Джордана Пила ("Прочь", "Мы", "Сумеречная зона") и Миши Грин ("Сыны Анархии").

Сюжет цепляется к ветерану корейской войны, молодому афроамериканцу Аттикусу Блэку (его играет Джонатан Мэйджерс, "Белый парень Рик", "Последний черный в Сан-Франциско"), который возвращается в Чикаго середины пятидесятых и с помощью дяди и подруги детства отправляется на поиски своего сгинувшего отца. При этом выясняется, что Аттикус - потомок могущественного колдуна из городка Арпхэм Брейтуайта, и "обладает силой его крови".

Что вовлекает парня в интриги американских ведьмачьих лож. В процессе чего Блэку и его родным предстоит столкнуться с "богохульными ритуалами, магическими гримуарами, путешествиями на край Галактики, монстрами с многочисленными щупальцами, призраками оккультистов, оборотнями, проклятиями и ожившими предметами". А также разного рода ужасами социальной несправедливости. Вроде расовой сегрегации.

В первом сезоне восемь серий - все еще без точной даты премьеры.

Роман "Страна Лавкрафта", как и "Злые обезьяны", выходил и на русском.

"Тёмная башня" / The Dark Tower

Да, опять Кинг! Но в этот раз - все-таки обещанная телеадаптация его главного романа, где будет рассказана предыстория Роланда Дискейна. С возможностью реабилитации за проклятую всеми несуразную полнометражку 2017-го с черным Стрелком в исполнении Идриса Эльбы. К которой данное шоу станет приквелом, соответственно. При том, что после провала картины Amazon начал от такой постановки вопроса всячески дистанцироваться. В результате старт съемок сериала, которому отмашка должна была быть дадена в 2018-м, завис на год.

В сериале Стрелка сыграет белый британский актер Сэм Страйк, телепат Тэйл из "Летящих сквозь ночь".

У руля - Глен Маззара ("Ходячие мертвецы", "Дэмиен"). Сюжет будет основан на событиях романа "Колдун и кристалл", признанного одним из самых удачных в цикле, и комиксах.

Точная дата премьеры и количество эпизодов пока не обозначены.

"Чужак" / The Outsider

…И снова Кинг! Если "короля ужасов" раз за разом, а то и просто по кругу (см. "Противостояние"), экранизируют, значит это кому-то нужно? Причем в случае с "Чужаком" зрителя ждет не "перепевка" ранее пройденного, а экранизация одноименного свежего романа автора - 2018 года.

The Outsider - мистический детективный триллер, в котором примерный гражданин, муж и отец Терри Мэйтленд (Джейсон Бейтман, "Озарк", "Несносные боссы") из Оклахомы становится подозреваемым в деле о зверском убийстве ребенка. Проблема же в том, что в момент злодейства подозреваемый совершенно точно находился почти в ста километрах от места преступления. И что именно за мрачная странность тут творится нам и расскажут в десяти сериях первого сезона.

Сценарий написал Ричард Прайс ("Прослушка", "Двойка"). Премьера - 12 января.

Отметим, что "Чужак" - первый роман подцикла "Холли Гибни", входящего в цикл "Билл Ходжес и Холли Гибни", стартовавший книгой "Мистер Мерседес". При этом Холли в "Чужаке" теперь политкорректно черная.

"Y: Последний мужчина" / Y: The Last Man

Еще один постапокалипсис - по обласканной премиями, в том числе Айснера ("Оскар" мира комиксов) одноименной работе Брайана К. Вона. История о мире, где мужской пол у всех млекопитающих разом вымер как вид.

Чудом остался жив лишь парень по имени Йорик (Барри Кеоган, Мартин из "Убийства священного оленя") и его обезьяна-капуцин Амперсанд. При этом Йорик во что бы то ни стало должен добраться до своей невесты, и прорываться ему придется буквально с боем - через лежащий в раздрае мир женщин, далеко не все из которых готовы воспринимать последнего мужчину планеты адекватно.

Сериал разрабатывается с 2015 года. Пилот начали было снимать под руководством Майкла Грина ("Американские боги", сценарист картин "Чужой: Завет", "Бегущий по лезвию 2049" и "Логан"), но вскоре стороны не смогли далее найти общего языка, и на посту шоураннера случилась рокировка - теперь "Мужчиной" занимается Элиза Кларк ("Рубикон"). Нужно больше феминизма!

В первом сезоне восемь эпизодов. Премьера обещана на FX в этом году, но еще без точной даты.

Оригинальный комикс локализован и отлично издан пятью томами и в России.