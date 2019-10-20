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Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу

Новости
    20.10.2019, 16:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

Один из 1050 (и это еще округление в меньшую сторону) новых проектов по произведениям Стивена Кинга обзавелся трейлером - сериал от HBO "Чужак" (The Outsider).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора"

Двухминутный ролик, размещенный на YouTube-аккаунте канала, мрачен и угрюм. Но это, как знаем, давно не гарант качества - вспомните хотя бы загремевший под фанфары "Туман" ("Мгла").

В основе сериала, первый сезон которого будет состоять из десяти эпизодов, одноименный роман "короля ужасов" 2018 года. Действие разворачивается в небольшом городке, где находят изуродованный труп одиннадцатилетнего мальчика Фрэнка. Все улики указывают на учителя, тренера местной молодежной баскетбольной команды, но проблема в том, что в момент убийства мужчина совершенно точно находился в другом городе.

В результате полицейский Ральф Андерсон (Бен Менделсон, "Первому игроку приготовиться"), не так давно сам потерявший сына, привлекает к расследованию странного дела "неортодоксального частного детектива" Холли Гибни (британская актриса и певица Синтия Эриво), в надежде, что ее паранормальные способности помогут пролить свет.

Сценарий - Ричард Прайс ("Прослушка", "Двойка"). Премьера - 12 января.

"Чужак" - первый роман подцикла "Холли Гибни", входящего в цикл "Билл Ходжес и Холли Гибни", стартовавший книгой "Мистер Мерседес". Вторую его книгу Кинг анонсировал на 2020 год.

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