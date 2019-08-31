Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка"

"Двойка" (The Deuce), красочный ретро-сериал Дэвида Саймона ("Прослушка", "Покажите мне героя", "Поколение убийц"), рассказывающий о становлении порноиндустрии в Нью-Йорке семидесятых, выходит на финишную прямую.

Напомним, ранее было объявлено, что третий сезон станет для шоу последним.

Опубликованный в Сети трейлер свидетельствует: сюжет уже переходит к "творческим нюансам" повседневности работников сферы.

Хотя с улиц действие окончательно не перемещается, и нам обещаны экшн-сцены с бандитскими разборками.

В главных ролях - всё те же: Мэгги Джилленхол, Джеймс Франко, Лоуренс Гиллиард-младший, Маргарита Левиева и другие.

Трейлер (18+) доступен на YouTube-канале HBO.

Ранее там же был выложен чуть менее фривольный (но всё равно фривольный) тизер.