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Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка"

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    31.08.2019, 19:52
Текст:   Козьма Лоханкин

"Двойка" (The Deuce), красочный ретро-сериал Дэвида Саймона ("Прослушка", "Покажите мне героя", "Поколение убийц"), рассказывающий о становлении порноиндустрии в Нью-Йорке семидесятых, выходит на финишную прямую.

Напомним, ранее было объявлено, что третий сезон станет для шоу последним.

Опубликованный в Сети трейлер свидетельствует: сюжет уже переходит к "творческим нюансам" повседневности работников сферы.

Хотя с улиц действие окончательно не перемещается, и нам обещаны экшн-сцены с бандитскими разборками.

Фото: kinopoisk.ru
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В главных ролях - всё те же: Мэгги Джилленхол, Джеймс Франко, Лоуренс Гиллиард-младший, Маргарита Левиева и другие.

Трейлер (18+) доступен на YouTube-канале HBO.

Ранее там же был выложен чуть менее фривольный (но всё равно фривольный) тизер.

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