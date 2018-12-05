Новую книгу Кинга экранизируют авторы "Мистера Мерседеса" и "Прослушки"

Авторы "Мистера Мерседеса", "Прослушки" и "Однажды ночью" экранизируют свежий триллер Стивена Кинга.

Вышедший в этом году остросюжетный роман The Outsider ("Изгой" / "Посторонний") был сразу же взят в оборот телевизионной адаптации для кабельного мрачно-гламурного канала HBO.

Как уведомляют Deadline, многосерийным проектом занимается актер и режиссер Джейсон Бейтман ("Озарк", "Несносные боссы", "Плохие слова"), а также продюсер Джек Бендер ("Мистер Мерседес"). За сценарий отвечает писатель Ричард Прайс ("Однажды ночью", "Прослушка", "Двойка").

Главную роль сыграет маститый актер Бен Мендельсон ("Темные времена", "Изгой-один: Звездные войны. Истории", "Знамение", "Австралия", "Место под соснами", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"). Не исключено, что образ второго главного персонажа воплотит непосредственно Бейтман.

В центре криминальной истории с элементами хоррора окажется убийство 11-летнего мальчика. Все, от отпечатков до ДНК, указывает на конкретное лицо - Терри Мэйтленда, популярную личность, образцового родителя и местного тренера бейсбольной лиги.

Детектив Ральф Андерсон, чей сын раньше тренировался у Мэйтленда, активно приступает к делу и жаждет отправить тренера в места не столь отдаленные.

Но внезапно обнаруживается неприятная для детектива деталь: у его главного подозреваемого бетонное алиби - он был в момент убийства на конференции, и это могут подтвердить свидетели.

Постепенно следователь убеждается, что в этом деле слишком много странных пробелов.

Всего планируется 10 эпизодов, Бейтман поставит первые два.