Новая книга Стивена Кинга получит многосерийную экранизацию

Одна из свежих новелл Стивена Кинга получит многосерийную экранизацию.

Портал Deadline сообщает, что недавно выпущенная книга культового мастера крупных тиражей Стивена Кинга The Outsider уже взята в оборот кинодеятелями из компании Media Rights Capital.

Некоторые кинокритики уже назвали новую книгу Кинга "Оно" эпохи Трампа" и даже "сверхъестественной версией "Старикам тут не место".

В центре внимания окажется расследование убийства одиннадцатилетнего мальчика.

Все, от отпечатков до ДНК, указывает на конкретное лицо - Терри Мэйтленда, популярную личность, образцового родителя и местного тренера бейсбольной лиги.

Детектив Ральф Андерсон, которому досталось это дело и сын которого раньше тренировался у Мэйтленда, активно работает над тем, чтобы отправить тренера в места не столь отдаленные.

Но внезапно обнаруживается неприятная для детектива деталь: у его главного подозреваемого бетонное алиби - он был в момент убийства на конференции, и это могут подтвердить свидетели.

Сценарий напишет Ричард Прайс ("Прослушка", "Однажды ночью").

Не исключено, что Кинг также станет одним из продюсеров проекта.

Всего запланировано десять эпизодов, дата выхода пока не определена.