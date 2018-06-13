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Новая книга Стивена Кинга получит многосерийную экранизацию

Новость 13.06.2018, 11:55 | Текст: Генри Достоевский

Одна из свежих новелл Стивена Кинга получит многосерийную экранизацию.

Портал Deadline сообщает, что недавно выпущенная книга культового мастера крупных тиражей Стивена Кинга The Outsider уже взята в оборот кинодеятелями из компании Media Rights Capital.

Некоторые кинокритики уже назвали новую книгу Кинга "Оно" эпохи Трампа" и даже "сверхъестественной версией "Старикам тут не место".

В центре внимания окажется расследование убийства одиннадцатилетнего мальчика.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Все, от отпечатков до ДНК, указывает на конкретное лицо - Терри Мэйтленда, популярную личность, образцового родителя и местного тренера бейсбольной лиги.

Детектив Ральф Андерсон, которому досталось это дело и сын которого раньше тренировался у Мэйтленда, активно работает над тем, чтобы отправить тренера в места не столь отдаленные.

Но внезапно обнаруживается неприятная для детектива деталь: у его главного подозреваемого бетонное алиби - он был в момент убийства на конференции, и это могут подтвердить свидетели.

Сценарий напишет Ричард Прайс ("Прослушка", "Однажды ночью").

Не исключено, что Кинг также станет одним из продюсеров проекта.

Всего запланировано десять эпизодов, дата выхода пока не определена.

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