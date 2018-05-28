Актерский состав продолжения "Оно" снова пополнился

Клуб неудачников сиквела "Оно" (It: Chapter 2) пополнился новыми именами.

Одним из последних на данный момент участников грядущего продолжения самого успешного хоррора, по данным Deadline, стал Джей Райан ("Вершина озера", "Красавица и чудовище"). Он сыграет Бена Хэнскома (в оригинальной ленте его сыграл Джереми Рэй Тейлор).

Остальной состав сейчас выглядит следующим образом:

Джессика Честейн - повзрослевшая Беверли Марш, Джеймс МакЭвой - Билл Денбро, Билл Хейдер - Ричи Тозиер, Энди Бин - Стэнли Урис, Джеймс Рэнсон - Эдди Каспбрак.

Билл Скарсгард вновь примерит клоунский образ вселенского зла Пеннивайза, а юные актеры из прошлогоднего хита появятся в сценах, отсылающих к прошлому.

За постановку вновь, что логично, отвечает Андрес Мускетти, пообещавший столь ужасающее зрелище, что если зритель не запасется подгузниками, то его подштанникам несдобровать.

Сценаристом сиквела опять, что тоже логично, выступает Гари Доберман ("Проклятие Аннабель").

В прокате "Оно 2" появится 5 сентября 2019 года.