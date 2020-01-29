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Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена "Ведьмака"

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    29.01.2020, 20:25
Текст:   Богдан Бобров

На официальном YouTube-канале Netflix опубликован ролик, в котором Генри Кавилл - исполнитель титульной роли в сериале "Ведьмак" - рассказал о создании одной из самых эффектных сцен первого сезона.

Фото: kinopoisk.ru
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о важных вырезанных сценах

Речь идет о поединке на мечах между Геральтом и Ренфри с ее соратниками, после которого профессиональный охотник на чудовищ получил прозвище "Мясник из Блавикена".

На площадке использовались мечи с укороченными наполовину лезвиями, которые в дальнейшем "дорисовывались" с помощью компьютерной графики. По словам актера, это доставило массу неудобств, потому что отыгрывать приходилось так, будто мечи на самом деле нормальных размеров.

Отдельно отмечается сложная работа оператора, который во время съемок "длинных" дублей, помимо выбора правильного ракурса и передвижения со всей группой каскадеров, должен был еще следить, чтобы в него не отскочил чей-нибудь случайно отбитый "шальной" клинок.

Второй сезон шоу выйдет не раньше 2021 года, а сражения на мечах, демонстрирующие новые техники фехтования, могут показать в аниме "Ведьмак: Кошмар Волка".

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