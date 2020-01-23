Официально: Netflix выпустит аниме "Ведьмак: Кошмар Волка"

В Netflix не стали долго затягивать и подтвердили недавний слух о том, что между первым и вторым сезонами сериала "Ведьмак" будет выпущен еще один (как минимум) проект - анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар Волка".

Как сказано в официальном заявлении, размещенном в соцсетях сервиса, проект сейчас находится на стадии производства. Над ним работает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич и штатный сценарист Бо ДеМайо. Визуальным стилем выбрано аниме, а отрисовкой займутся специалисты корейской Studio Mir, наиболее известной по мультсериалам "Легенда о Корре" и "Вольтрон: Легендарный защитник".

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Никаких подробностей о сюжете пока не сообщается. Известно лишь, что герои столкнутся с некоей новой угрозой, нависшей над Континентом.

Второй сезон "Ведьмака" ожидается в 2021 году, не раньше. И там, возможно, появятся Марк Хэмилл - в роли мудрого наставника Геральта Весемира, а также норвежский актер Кристофер Хивью, известный нам как Тормунд Великанья Смерть из "Игры престолов".