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Официально: Netflix выпустит аниме "Ведьмак: Кошмар Волка"

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    23.01.2020, 16:05
Текст:   Богдан Бобров

В Netflix не стали долго затягивать и подтвердили недавний слух о том, что между первым и вторым сезонами сериала "Ведьмак" будет выпущен еще один (как минимум) проект - анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар Волка".

Как сказано в официальном заявлении, размещенном в соцсетях сервиса, проект сейчас находится на стадии производства. Над ним работает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич и штатный сценарист Бо ДеМайо. Визуальным стилем выбрано аниме, а отрисовкой займутся специалисты корейской Studio Mir, наиболее известной по мультсериалам "Легенда о Корре" и "Вольтрон: Легендарный защитник".

Никаких подробностей о сюжете пока не сообщается. Известно лишь, что герои столкнутся с некоей новой угрозой, нависшей над Континентом.

Второй сезон "Ведьмака" ожидается в 2021 году, не раньше. И там, возможно, появятся Марк Хэмилл - в роли мудрого наставника Геральта Весемира, а также норвежский актер Кристофер Хивью, известный нам как Тормунд Великанья Смерть из "Игры престолов".

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