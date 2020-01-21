"Тормунд" из "Игры престолов" может сыграть монстра в "Ведьмаке"

Бодрящая новость: исключительной фактурности норвежский актер (плюс сценарист и продюсер) Кристофер Хивью, всеобщий любимец Тормунд Великанья Смерть из "Игры престолов", может появиться и в "Ведьмаке". Который уже давно продлен на второй сезон (из возможных семи).

Но это не точно и пока основано лишь на подозрениях и предположениях, вызванных наблюдательностью поклонников, пишет ScreenRant.

Дело в том, что режиссер Стивен Серджик ("Секретные материалы", "Каратель") одно из фото в своем Instagram отметил хэштэгом #kristoferhivju. Причем тут же удалил снимок. Что, сами понимаете, немедленно погнало волну. Которая выросла до роста цунами, когда выяснилось, что "Тормунд" подписан в соцсетях на три странички "Ведьмака". Кроме того, агент актера связан с кастинговой командой шоу.

Ну а дальше остается лишь сложить куда-нибудь эти два и два.

Выдвинуто предположение, что Хивью может сыграть проклятого Нивеллена (он же Выродок, он же Клыкастый), ужасающего полумедведя-полульва, одного из персонажей рассказа Сапковского "Крупица истины". Экранизация которого как раз намечена на второй сезон.

Ранее сообщалось, что во втором сезоне появятся новые герои и монстры, включая представителей сексуальных меньшинств.