Больше толерантности: во втором сезоне "Ведьмака" появятся геи

Во втором сезоне фэнтезийного сериала "Ведьмак", вызвавшего громкий ропот ортодоксальных фэнов своим излишним расовым разнообразием, появится другая важная и обязательная примета времени. А именно: помимо новых монстров, в сюжет введут и гомосексуально ориентированных героев.

Это шоураннер проекта Лорен Хиссрич твердо пообещала, отвечая на вопросы пользователей ресурса reddit, передает DigitalSpy.

Что, кстати, не должно являться особым шоком, с учетом, что, например, Цирилла Фиона Элен Рианнон, более известная как Цири, согласно канону оригинала, - бисексуальна.

Ранее Хиссрич анонсировала, что второй сезон саги, точной даты релиза у которого пока нет (следующий год), станет сюжетно более линейным и структурированным. Честно признав, что при работе над первым сезоном были допущены некоторые ошибки.

Премьера "Ведьмака" состоялась на Netflix 20 декабря. Наши материалы по миру саги - здесь и здесь. Отзыв на стартовый сезон - здесь.

Напомним: по словам шоураннера, она готова подарить аудитории как минимум семь сезонов своего сериала.