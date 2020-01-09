Для тех, кто ничего не понял: Netflix представил таймлайн "Ведьмака"

После громкой премьеры сериала "Ведьмак" от Netflix одним из основных недостатков проекта критики называли спутанный и неуместно нелинейный таймлайн.

Учитывая, что главные герои в большинстве случаев носят одну и ту же одежду и внешне никак не меняются, запутаться в хронологии событий могут даже зрители, знакомые с "ведьмачьей" вселенной по книгам Анджея Сапковского. Что уж говорить о людях, познакомившихся с приключениями Геральта из Ривии впервые.

В официальном Twitter-аккаунте стримингового сервиса специально для привнесения ясности опубликована схема развития событий в первом сезоне шоу.

A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R — NX (@NXOnNetflix) 7 января 2020 г.

Ключевые моменты трех основных персонажей обозначены разными цветами с привязкой к конкретному эпизоду. Кроме того, возле них проставлены точные даты. Таким образом, можно легко подсчитать, что протяженность первого сезона во времени составила 53 года.

Если есть необходимость что-либо разъяснять поклонникам подобным наглядным образом уже после просмотра - это само по себе уже не очень хороший знак. Но шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич уже пообещала, что во втором сезоне повествование станет более насыщенным и последовательным.

Наша рецензия на дебютные восемь серий "Ведьмака" - здесь.