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Появилась информация о еще одном проекте по "Ведьмаку" от Netflix

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    22.01.2020, 15:20
Текст:   Богдан Бобров

Продолжение сериала "Ведьмак" от Netflix выйдет не раньше 2021 года. Таким образом, разрыв между сезонами получится внушительным. Но, возможно, уже сейчас для стриминговой платформы разрабатывается еще один проект, который сможет заполнить образовавшийся пробел.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет ресурс Redanian Intelligence, в базе данных Гильдии сценаристов США найдено упоминание о некой наработке под названием The Witcher: Nightmare of the Wolf (Ведьмак: Кошмар Волка). Учитывая одно из прозвищ главного героя шоу, несложно догадаться о каком именно Волке идет речь.

Автором указан Бо ДеМайо, написавший сценарий для третьей серии первого сезона "Предательская луна", которая стала адаптацией первого рассказа о Геральте в книжном цикле писателя Анджея Сапковского.

Предполагается, что "Кошмар Волка" будет анимационным фильмом, а к озвучке привлечен исполнитель титульной роли Генри Кавилл.

Наша рецензия на дебютные восемь серий "Ведьмака" - здесь.

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