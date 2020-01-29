Шоураннер "Ведьмака" рассказала о важных вырезанных сценах

Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix, в интервью изданию Pure Fandom рассказала о нескольких сценах, которые не вошли в финальный монтаж первого сезона. Среди них были некоторые в последних сериях, которые повредили бы динамике повествования, но больше всего она жалеет о двух вырезанных эпизодах с Йеннифэр.

"У нас была милая сцена в третьей серии, где Йеннифэр, Фрингилья и Сабрина вместе обсуждают свои трансформации, - сказала Хиссрич. - Оглядываясь назад, я бы хотела ее оставить. Это был великолепный пример женской дружбы, и это лучше раскрыло бы Фрингилью как персонажа до ее присоединения к Нильфгаарду".

"Мы также сняли сцену встречи Йен с очень молодой Трисс, только что прибывшей в Аретузу, - продолжила шоураннер. - Это показало бы, как далеко продвинулась Йеннифэр в своем обучении, и создало чувство наставничества между этими двумя волшебницами".

Кроме того, большая часть материала описывает важность равного внимания как к мужским, так и к женским персонажам в шоу, и Хиссрич очень горда проделанной работой в этой области.

Напомним, второй сезон "Ведьмака" ожидается в 2021 году, до его выхода должен состояться релиз аниме "Ведьмак: Кошмар Волка".