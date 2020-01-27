В "Ведьмаке" сыграет Грэм Мактавиш, "гном Двалин" из "Хоббита"

59-летний шотландский актер Грэм Мактавиш, любителями кинофэнтези в первую очередь известный по роли гнома Двалина из трилогии Питера Джексона "Хоббит", может сыграть во втором сезоне "Ведьмака".

Как передает Redanian Intelligence, в Сети появилось видео проб Грэма, из которого ясно, что речь идет о "Ведьмаке".

И хотя персонажа Мактавиша называют Дэвидом, аналитики тут же раскусили: персонаж Грэма - шпион Сигизмунде Дийкстра, бывший шеф разведки Редании, одного из крупных Северных королевств.

Примечательно, что ролик с пробами сцены, которая явно не войдет в сериал и является лишь тестовой для актера, тут же начали стремительно удалять из интернета. Но энтузиасты позаботились сохранить копии.

Съемки второго сезона шоу, ставшего самым популярным оригинальным сериалом Netflix, стартуют менее чем через месяц. Причем всего зрителям посулили минимум семь сезонов.

Ранее сообщалось, что Кристофер Хивью, Тормунд Великанья смерть из "Игры престолов", может сыграть во втором сезоне "Ведьмака" Нивеллена.