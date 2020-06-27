На трассе "Нева" открыли мемориал героям Великой Отечественной войны

Мемориал "Погибшим при защите Отечества" открыли на 561 километре трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург "Нева" в Новгородской области.

Бронзовая скульптура солдата на постаменте установлена в районе деревни Мясной Бор. На этом месте в ходе ожесточенных боев в 1942 году погибли десятки тысяч бойцов Волховского фронта.

"Здесь в болотах Новгородской области сложила голову почти вся Вторая Армия. Потери составили около 300 тысяч наших солдат и офицеров, из них безвозвратные - около 100 тысяч", - сказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Память погибших теперь увековечена в мемориал, отметил он.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, благодаря памятнику на дороге появилось место духовного притяжения.

"В 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне отрадно думать, что такие места станут знаковыми. Каждый проезжающий сможет остановиться и почтить память тех, кто отдал жизнь, защищая свою Родину" - сказал он.

В 2013 году, когда начиналось строительство дороги, строители вышли на это место, где были обнаружены останки более 300 советских бойцов, около 2 тысяч неразорвавшихся снарядов. Павших перезахоронили с воинскими почестями, рассказал председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Установить памятник удалось совместными усилиями за короткое время, добавил он.

Создание мемориала началось в августе 2019 года. В ходе открытого Всероссийского творческого мероприятия был выбран эскизный проект студии им. М. Б. Грекова. Автор эскиза - Максим Малашенко. В создании памятника приняли участие архитектор Денис Бобылев, скульпторы Кирилл Бобылев, Константин Кубышкин, Роман Макаров, Илья Коротченко, Игорь Яворский и Максим Мухаев.

Рядом с мемориалом создан придорожный киот иконы Божьей Матери "Знамение" и Святого Благоверного князя Александра Невского. Иконы освятил митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

В торжественной церемонии открытия мемориала также приняли участие представители министерства обороны, Новгородской области, духовенства, фонда "История Отечества".