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27.06.2020 19:34
Рубрика: Спорт

Названы лучшие баскетболистки чемпионата России 2019/20

Текст: Илья Трисвятский
Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы-2007 Андреем Кириленко, определила лучших игроков женского первенства страны сезона-2019/20 в различных дивизионах. Общий список лауреатов состоит из 18 фамилий.
Елизавета Комарова из столичного МБА признана лучшим атакующим защитником Премьер-лиги. Фото: Международная федерация Баскетбола / https://www.fiba.basketball/ Елизавета Комарова из столичного МБА признана лучшим атакующим защитником Премьер-лиги. Фото: Международная федерация Баскетбола / https://www.fiba.basketball/
Елизавета Комарова из столичного МБА признана лучшим атакующим защитником Премьер-лиги. Фото: Международная федерация Баскетбола / https://www.fiba.basketball/

Лучшие игроки определялись на совещании руководителей клубов всех трех дивизионов - Премьер-лиги, Суперлиги 1 и Суперлиги 2. Встреча прошла в смешанном формате - очным собранием и заочно по видеосвязи.

Фото: www.fiba.basketball
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Отрадно, что в символическую пятерку Премьер-лиги вошли две россиянки, хотя в наших ведущих командах выступают самые что ни на сеть звездные и титулованные легионеры, баскетболистки высшего мирового уровня. В топ-5 по амплуа выбраны атакующий защитник Елизавета Комарова (МБА, Москва) и легкий форвард Анастасия Шилова ("Надежда", Оренбург). Естественно, обе девушки входят в "рабочую обойму" главного тренера национальной сборной Александра Ковалева. Остальные лауреаты по позициям: разыгрывающая Кортни Вандерслут (УГМК, Екатеринбург, США / Венгрия), ее одноклубницы тяжелый форвард Эмма Меессеман (Бельгия) и центровая Джонквел Джонс (Багамские Острова / Босния). Отдельно выбрана самый ценный игрок (MVP) - это олимпийская чемпионка Рио-2016, двукратная (2014, 2018) обладательница "золото" первенства мира в составе сборной США и также представительница УГМК Бритни Грайнер.

Напомним, что в Премьер-лиге минувшего сезона успели провести регулярный чемпионат (турнир в два круга) и отдельный однокруговой этап за 1-5 места. До плей-офф дело не дошло, команды были классифицированы согласно положению в таблице на момент завершения второй стадии. Победа в очередной раз за УГМК, "серебро" у курского "Динамо", "бронза" у "Надежды". Интересно, что Комарова попала в символическую сборную Премьер-лиги несмотря на то, что ее МБА финишировал в нижнем квартете, то есть на шестом месте. В турнире за 6-9 места команды дополнительно провели не один, а два круга.

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В Суперлиге 1, а это второй по значимости дивизион, по поводу MVP даже споров никаких в принципе быть не могло. Титул лучшей у игрока чемпионского состава БК "Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону) Анны Зайцевой. Она стала первой за два с лишним десятка лет баскетболисткой, кто, защищая цвета клуба D-2, получил место в боевом составе сборной страны. Зайцева во всех 40 матчах ростовчанок выходила на площадку в стартовой пятерке, проводила в игре в среднем по 29 с половиной минут чистого времени, набирая 17,7 очка и делая 7,4 подбора.

А вот символическая пятерка Суперлиги 1: разыгрывающая Ксения Кунакова ("Казаночка", Казань), атакующий защитник Екатерина Гунченко ("Ростов-Дон-ЮФУ"), легкий форвард Анастасия Шувагина ("Динамо-Фарм", Курск), тяжелый форвард Марина Шевелева ("Нефтяник", Омская обл.), центровая Наталья Водопьянова ("Спартак", Санкт-Петербург). Отметим попадание в топ-5 Водопьяновой. Она заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы 2007, двукратный (2004, 2008) бронзовый призер Олимпиад, обладательница "серебра" ЧМ-2006, но ей недавно исполнилось уже 39 лет. Завидное спортивное долголетие! И это еще не вся удивительная фактура относительно Водопьяновой. В своем питерском "Спартаке" она не просто один из игроков, а большой руководитель - президент клуба.

И, наконец, список лауреатов Суперлиги 2: MVP - Ирина Киселева ("Самара", Самара), в символической пятерке разыгрывающая Кристина Евсейчева ("Надежда"-2, Оренбургская обл.), атакующий защитник Яна Пашковская ("Енисей-2", Красноярский край), легкий форвард Екатерина Кузнецова ("Динамо-Энергия", Иваново), тяжелый форвард Ольга Сизякова ("Юность", Пензенская обл.), центровая Яна Митрофанова ("Самара"). В этом дивизионе чемпионом стала "Самара".

Спорт Баскетбол

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