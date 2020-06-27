Немецкий бизнес продолжает активно инвестировать в Россию

Объем чистых прямых инвестиций немецких компаний в российскую экономику в первом квартале 2020 года составил 1,8 млрд евро, несмотря на ограничения в связи пандемией. Эти показатели практически не изменились по сравнению с тем же периодом 2019 года (1,9 миллиарда евро), сообщает Бундесбанк Германии.

"Российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на серьезную политическую напряженность, санкции и глобальные торговые конфликты. Прежде всего, семейные предприятия среднего бизнеса Германии, которые традиционно ведут активную деятельность в России, думают о долгосрочной перспективе и не пугаются временных кризисов", - комментирует председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

По его словам, немецкий бизнес продолжает вкладывать в российский рынок, несмотря на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введенные в Германии, в России и во всем мире. А в 2018 году чистые прямые инвестиций немецких компаний в российскую экономику составили рекордную сумму в 3,3 млрд евро, став одним из самых высоких показателей со времени распада Советского Союза, заключил Шепп.