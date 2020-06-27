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27.06.2020 20:05
Рубрика: Власть

Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран

Текст: Вадим Сергеев

Столичный Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием посетили 30 экспертов из Эстонии, Сербии, Бразилии и целого ряда других стран.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Глава штабного колл-центра и видеоцентра Алексей Спиваков и первый замглавы штаба, Вадим Ковалев показали гостям, как организована работа.

Наибольшее внимание привлек видеоцентр, куда транслируется картинка со всех участков. "В Италии

подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок", - отметил депутат совета города Монца Федерико Арена.

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