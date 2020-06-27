Отмененный гол Соболева помешал "Спартаку" обыграть "Уфу"

Московский "Спартак" сыграл вничью на своем поле с "Уфой" в матче 24-го тура чемпионата России - 0:0. Уже на последних минутах хозяева забили мяч, но гол Александра Соболева был отменен благодаря системе VAR.

Благодаря последним осечкам ЦСКА и собственным победам, спартаковцы вплотную приблизились к еврокубковой зоне.

Перед этим туром отставание от армейцев составляло всего пять очков. В случае положительного результата во встрече с "Уфой", команда Доменико Тедеско могла оказать дополнительное давление на "красно-синих". Но не получилось.

Если в первом тайме сегодняшней игры "Спартак" выглядел слегка вяло, то после перерыва хозяева прибавили. Очень активен был вышедший на замену Соболев. В концовке встречи он едва не стал ее героем, но арбитр Владислав Безбородов отменил его гол, разглядев офсайд. Как итог - 0:0.