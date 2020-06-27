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27.06.2020 14:41
Рубрика: Власть

Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию

Текст: Галина Мисливская

В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.

"По состоянию на сегодня к нам поступило 105 обращений по возможному принуждению и использованию административного ресурса на голосовании по Конституции, - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу. - Из этих 105 обращений заслуживают внимания 75 обращений, остальные - из серии "один блогер сочинил, другие перепостили".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В упомянутых 75 жалобах есть указание на конкретного работодателя, допустившего нарушение. Больше всего таких сигналов пришло из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Эти все обращения - не просто так, они не анонимные, это не фейки, пишут ответственные люди, называют свои фамилии, имена и отчества", - подчеркнула глава ЦИК.

"Мы берем под контроль, направляем губернаторам регионов и правоохранительным органам", - сообщила Памфилова.

Ранее глава ЦИК России рассказала журналистам, что у нее есть договоренность с Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым о том, что надзорные органы будут оперативно реагировать на подобные сообщения и проводить проверки.

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