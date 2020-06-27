Памфилова заявила о намеренной дискредитации голосования вне помещения

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что авторы сообщений о голосовании "на пеньках и в багажниках" намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях.

"В эти дни мы с первого дня сполна хлебнули, когда (нас) разыграли, изгалялись над темой голосования на пеньках, лавочках, багажниках. Каждый случай разобрали и посмотрели, что было на самом деле. Не было никаких пеньков", - сказала Памфилова в субботу в информационном центре ЦИК в субботу.

Глава комиссии пояснила, что авторы подобных сообщений не разбираются, какая процедура в данном случае имеет место - на дому или на придомовой территории - и выдают одно за другое.

В частности, говоря о пресловутом "голосовании на пеньке", она пояснила, что в данном случае члены УИК поставили ящик на обрубок дерева именно во время голосования на дому в сельской местности.

"Все было интерпретировано таким образом, чтобы дискредитировать этот вид голосования", - считает Памфилова. Она призвала коллег в регионах "не подставляться, не давать повод желающим не помочь, а желающим дискредитировать".

Также в субботу в информационном центре ЦИК подробно разобрали сигнал из Татарстана. А именно ролик, автор которого утверждал, что передвижной пункт организовали в первом попавшемся рейсовом автобусе с нарушением правил голосования и санитарных рекомендаций.

"Это шулерское передергивание информации: вот, дескать, остановили автобус, в него внесли стол, и тут же стали голосовать. Понятно, что это не рейсовый автобус, а автобус специально оборудованный", - заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Представитель ЦИК Татарстана пояснил по видеосвязи, что автобус сняли на видео не на месте голосования, а в автопарке в момент подготовки салона к выезду.