Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи

Писательница Наталья Андреева назвала важными поправки в Конституцию РФ о русском языке и защите семьи.

По ее словам, важно, что русский язык признается государствообразующим, а многогранная культура страны - уникальным наследием. Немаловажно и положение о самобытности культуры народов, поддержка соотечественников за рубежом и закрепление защиты их прав.

- Я одобряю добавление пункта о защите семьи и материнства, - сказала она агентству "Москва". - В это непростое время выплата пособий на детей и материальная поддержка семей помогла многим. Дети, инвалиды, пенсионеры - все нуждаются в защите государства. Я за помощь слабым.

По мнению писательницы, очень важны и поправки, связанные со здравоохранением.