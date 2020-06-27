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27.06.2020 09:10
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Политики США уходят от ответственности

В последнее время, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", американские политики вновь начали перекладывать ответственность на других. Так, лидер США в предвыборной кампании поднимал вопрос расовой дискриминации, а директор Управления торговой и производственной политикой Белого дома Питер Наварро позволял себе клеветнические суждения о том, что новый коронавирус является "продуктом китайского производства". Но это еще не все: Белый дом заявил, что намерен оценивать ошибочные действия Центров по контролю и профилактике заболеваний США в реагировании на эпидемию.
Политики, сидящие в этом здании, думают лишь о собственной выгоде. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Политики, сидящие в этом здании, думают лишь о собственной выгоде. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Политики, сидящие в этом здании, думают лишь о собственной выгоде. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Газета "Вашингтон пост" в последнее время неоднократно публиковала статьи, в которых критиковала правительство США, отметив, что причина перекладывания ответственности американского правительства на других заключается в желании приобрести поддержку избирателей в ходе предвыборной кампании.

По оценке директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда от 25 июня, реальное количество людей, инфицированных новым коронавирусом в стране, может быть в 10 раз больше числа подтвержденных случаев, и оно может быть приближено к 25 миллионам человек. Всемирный банк и Международный валютный фонд недавно предсказали, что экономика США сократится соответственно на 6,1 и 8 процентов в этом году.

Согласно опросу, опубликованному в этом месяце Национальной широковещательной компанией и "Уолл-стрит джорнэл", 80 процентов американцев считают, что ситуация в Соединенных Штатах уже вышла из-под контроля под двойной атакой эпидемии и антирасистских протестов.

Постоянное перекладывание вины на других является лишь малой составной частью пьесы, разыгранной американской администрацией, о "противостоянии пандемии". Она становится все более гротескной и безумной по содержанию с наступлением президентских выборов в США. Так, например, на предвыборном митинге, недавно проходившем в штате Оклахома, участникам было необходимо подписать заявление, в котором требовалось дать согласие на непредъявление иска к организаторам, в случае заражения коронавирусом. Эксперт Брауновского университета в области медицины Меган Ранни (Dr. Megan Ranney) заранее предупреждала, что митинг, возможно, станет "мероприятием суперраспространителей вируса". В американском журнале "Атлантический ежемесячник" на днях тоже напечатана статья, которая предупреждает, что грядут новые волны коронавируса. США попадут в непредвиденное трудное положение, если правительство по-прежнему откажется предпринимать активные меры для противостояния пандемии.

В нынешнее время выбор правительства США становится все более очевидным. Этот единственный выбор заключается в скорейшем восстановлении спокойствия, уважении научных теорий и активной работе по противодействию пандемии. Как призвала газета "Нью-Йорк Таймс" в своей передовице: "Пришло время серьезно отнестись к этому кризису американскому правительству".

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