Политики США уходят от ответственности

Газета "Вашингтон пост" в последнее время неоднократно публиковала статьи, в которых критиковала правительство США, отметив, что причина перекладывания ответственности американского правительства на других заключается в желании приобрести поддержку избирателей в ходе предвыборной кампании.

По оценке директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда от 25 июня, реальное количество людей, инфицированных новым коронавирусом в стране, может быть в 10 раз больше числа подтвержденных случаев, и оно может быть приближено к 25 миллионам человек. Всемирный банк и Международный валютный фонд недавно предсказали, что экономика США сократится соответственно на 6,1 и 8 процентов в этом году.

Согласно опросу, опубликованному в этом месяце Национальной широковещательной компанией и "Уолл-стрит джорнэл", 80 процентов американцев считают, что ситуация в Соединенных Штатах уже вышла из-под контроля под двойной атакой эпидемии и антирасистских протестов.

Постоянное перекладывание вины на других является лишь малой составной частью пьесы, разыгранной американской администрацией, о "противостоянии пандемии". Она становится все более гротескной и безумной по содержанию с наступлением президентских выборов в США. Так, например, на предвыборном митинге, недавно проходившем в штате Оклахома, участникам было необходимо подписать заявление, в котором требовалось дать согласие на непредъявление иска к организаторам, в случае заражения коронавирусом. Эксперт Брауновского университета в области медицины Меган Ранни (Dr. Megan Ranney) заранее предупреждала, что митинг, возможно, станет "мероприятием суперраспространителей вируса". В американском журнале "Атлантический ежемесячник" на днях тоже напечатана статья, которая предупреждает, что грядут новые волны коронавируса. США попадут в непредвиденное трудное положение, если правительство по-прежнему откажется предпринимать активные меры для противостояния пандемии.

В нынешнее время выбор правительства США становится все более очевидным. Этот единственный выбор заключается в скорейшем восстановлении спокойствия, уважении научных теорий и активной работе по противодействию пандемии. Как призвала газета "Нью-Йорк Таймс" в своей передовице: "Пришло время серьезно отнестись к этому кризису американскому правительству".