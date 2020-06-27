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27.06.2020 17:57
Рубрика: Власть

Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию

Текст: Максим Милославский

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова рассказала, что уже проголосовала по поправкам в Конституцию.

Кислицына: Электронное голосование - это удобно

- Все было спокойно, людей на участке практически нет. Передо мной выходила женщина, которая голосовала, но мы уже на улице с ней встретились. Поэтому абсолютно все безопасно, - рассказала она "МК". - Были двое наблюдателей, внимательно за всем следили. Мне подарили браслет, выдали ручку, маску с перчатками, хотя у меня свои были.

По ее мнению, нужно обязательно голосовать и участвовать в жизни общества.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции проходит с 25 июня по 1 июля.

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