Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова рассказала, что уже проголосовала по поправкам в Конституцию.

- Все было спокойно, людей на участке практически нет. Передо мной выходила женщина, которая голосовала, но мы уже на улице с ней встретились. Поэтому абсолютно все безопасно, - рассказала она "МК". - Были двое наблюдателей, внимательно за всем следили. Мне подарили браслет, выдали ручку, маску с перчатками, хотя у меня свои были.

По ее мнению, нужно обязательно голосовать и участвовать в жизни общества.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции проходит с 25 июня по 1 июля.