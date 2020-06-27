27 июня в 12:00 информационный портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории".

Территория - это не просто отметка на карте, это в первую очередь люди, которые живут в разных уголках нашей страны: в центральной полосе и у самых границ, от Сахалина до Калининграда.

Почему сейчас у многих наших географических соседей есть соблазн сделать части нашей страны своими территориями? И что думают об этом люди, которые много лет прожили в этих местах?

Съёмочная группа LIFE - Артур Матвеев и Евгений Панков - побывала на этих территориях: посетила Калининград, Ивангород, посёлок Хасан, Курилы, Крым и узнала у местных жителей, что они думают о "спорном" статусе их родных земель.

Фильм выйдет в эфир на сайте и в соцсетях LIFE.