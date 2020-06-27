Новости

Фото: На Кубани прошел набор призывников в Президентский полк 20:25
Федор Смолов забил в одном сезоне "Реалу" и "Барселоне" 20:16
Портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории" 20:12
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле 20:06
Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран 20:05
Под Тулой завели дело после исчезновения 13-летней девочки 19:52
Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров 19:49
В Вологодской области сняли на видео смерч 19:47
Украина отменила защитные меры для импорта минеральных удобрений 19:39
В Анапе нашли двоих человек, которых унесло в море 19:39
Федор Смолов забил гол в ворота "Барселоны" 19:31
Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу 18:31
Что порой продают дилеры в trade-in. Или как не купить премиум-"ведро" 18:24
Стоимость заключительного участка трассы М11 больше 60 млрд рублей 18:22
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде 18:21
На Урале мужчина застрелил хаски на глазах у хозяйки 18:05
В США ситуацию с коронавирусом назвали "серьезной проблемой" 18:00
Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию 17:57
Данилин: Общероссийское голосование в целом проходит позитивно 17:50
В Ингушетии врачи провели операцию под светом телефонного фонарика 17:50
Бывшая жена написала на Марата Башарова заявление в полицию 17:39
Чернышенко: Отмена справки об отсутствии COVID-19 повысит спрос на санатории 17:34
Кислицына: Электронное голосование - это удобно 17:33
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной" 17:15
Экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
27.06.2020 20:12
Рубрика: Культура

Портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории"

27 июня в 12:00 информационный портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории".

Территория - это не просто отметка на карте, это в первую очередь люди, которые живут в разных уголках нашей страны: в центральной полосе и у самых границ, от Сахалина до Калининграда.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма о создательнице муми-троллей Туве Янссон

Почему сейчас у многих наших географических соседей есть соблазн сделать части нашей страны своими территориями? И что думают об этом люди, которые много лет прожили в этих местах?

Съёмочная группа LIFE - Артур Матвеев и Евгений Панков - побывала на этих территориях: посетила Калининград, Ивангород, посёлок Хасан, Курилы, Крым и узнала у местных жителей, что они думают о "спорном" статусе их родных земель.

Фильм выйдет в эфир на сайте и в соцсетях LIFE.

Культура Кино и ТВ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять незнакомцев в один номер
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Как начинают свою работу музеи под открытым небом
Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"