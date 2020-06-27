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27.06.2020 18:21
Рубрика: В мире

Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

Текст: Александр Саможнев

В США протестующие организовали нападение на участки полиции в Сиэтле и Портленде, сообщает телеканал Fox News.

В ночь на субботу группа демонстрантов разбила окно и попыталась проникнуть внутрь полицейского участка на западе Сиэтла. Полиция с большим трудом отразила атаку.

В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.

Власти Сиэтла согласились до утра воскресенья не демонтировать "автономную зону", провозглашенную радикалами в центре города. Решение было принято после встречи мэра Дженни Деркан с представителями протестующих.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Политики США уходят от ответственности

Мэр Сиэтла объявила об упразднении "автономной зоны" после сообщения об инциденте со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще один гражданин получил огнестрельные ранения. В "зоне ответственности" манифестантов полиция не смогла провести следственные действия.

Между тем президент Дональд Трамп назвал участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии, полагает он.

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