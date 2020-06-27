Путин пожелал выпускникам никогда не переставать мечтать

В этом году выпускные проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник еще более ярким и объединяющим, подчеркнул Владимир Путин. "Выпускной - это особенный, неповторимый день, - сказал он. - Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты".

"Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее - в ваших руках", - заявил президент.

Глава государства не сомневается, что выпускники смогут добиться очень многого, найти свое призвание, особенный, ни на кого не похожий путь. А главное, чтобы каждый мог гордиться тем, что делает, тем, что его труд нужен другим людям, родной и любимой стране.

Теплые слова Владимир Путин адресовал и наставникам, педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам выпускников.

"Как много зависит от надежности людей, которые окружают нас, вы, уверен, хорошо понимаете и вновь по‑особому прочувствовали это в столь непростые недели и месяцы, через которые прошла вся наша страна", - подчеркнул он.

Конец учебного года выдался сложным, но главное, что и сами ребята, их преподаватели и близкие сработали как единая команда, сделали все, чтобы учеба не прерывалась, считает Путин. Многие в эти месяцы включились в волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто нуждается в помощи. "И этот опыт - опыт сопереживания, взаимной поддержки, преодоления испытаний - теперь будет помогать вам, служить верным ориентиром", - заметил глава государства.

Президент вспомнил один из первых праздников "Алые паруса" и пожелал выпускникам: "Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы". "Если уверены в своей цели - смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни", - пояснил он.

"Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится, - заключил глава государства и сказал: "В добрый час!".