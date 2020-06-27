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27.06.2020 08:00
Рубрика: Общество

Путин пожелал выпускникам никогда не переставать мечтать

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к выпускникам школ и вузов и пожелал им никогда не переставать мечтать и смело идти к своей цели, какой бы фантастической она ни казалась - только так можно достичь высот. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

В этом году выпускные проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник еще более ярким и объединяющим, подчеркнул Владимир Путин. "Выпускной - это особенный, неповторимый день, - сказал он. - Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее - в ваших руках", - заявил президент.

Глава государства не сомневается, что выпускники смогут добиться очень многого, найти свое призвание, особенный, ни на кого не похожий путь. А главное, чтобы каждый мог гордиться тем, что делает, тем, что его труд нужен другим людям, родной и любимой стране.

Теплые слова Владимир Путин адресовал и наставникам, педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам выпускников.

"Как много зависит от надежности людей, которые окружают нас, вы, уверен, хорошо понимаете и вновь по‑особому прочувствовали это в столь непростые недели и месяцы, через которые прошла вся наша страна", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
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Конец учебного года выдался сложным, но главное, что и сами ребята, их преподаватели и близкие сработали как единая команда, сделали все, чтобы учеба не прерывалась, считает Путин. Многие в эти месяцы включились в волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто нуждается в помощи. "И этот опыт - опыт сопереживания, взаимной поддержки, преодоления испытаний - теперь будет помогать вам, служить верным ориентиром", - заметил глава государства.

Президент вспомнил один из первых праздников "Алые паруса" и пожелал выпускникам: "Никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы". "Если уверены в своей цели - смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни", - пояснил он.

"Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится, - заключил глава государства и сказал: "В добрый час!".

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