Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"

Пользователи социальных сетей раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал вместе с коллегами безопасность во время протестов в Техасе.

В начале июня снимок появился в СМИ. Блогеры обратили внимание на необычную наколку и в шутку назвали стража порядка "русским агентом". Один из пользователей нашел страницу полицейского в Facebook. Им оказался житель Техаса Майкл Аскью.

Американец женат на девушке из России и знает русский язык. На снимке одного из родственников Аскью видно, что на его левой руке есть и татуировка со словом "Хабаровск". В 2012 году он побывал в этом российском городе. На странице полицейского есть фотографии с его свадьбы, на которых заметен плакат на русском.

Напомним, с конца мая во многих крупных городах США не утихают протесты и массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.