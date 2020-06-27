Александр Асафов: Надежность онлайн-голосования оценили 25 тыс. экспертов

Надежность системы онлайн-голосования в Москве проверили 25 тысяч экспертов IT-отрасли. Об этом в субботу заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Александр Асафов.

По словам Асафова, специалисты подключились к процессу голосования в режиме реального времени и не обнаружили технических проблем. Аналитики пришли к выводу, что организованная система онлайн-голосования надежно защищена. Как уже писала "РГ", данные электронного плебисцита зашифрованы с помощью технологии блокчейн.

Ход онлайн-голосования в Москве отслеживает Э-штаб на Покровке. Ни одного сбоя не выявлено. Москвичи, подавшие заявки, могут проголосовать удаленно в любом удобном месте.