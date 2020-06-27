Явка на электронном голосовании в Москве превысила 70%

К третьему дню всероссийского голосования по поправкам в Конституцию явка на электронном плебисците в Москве превысила 70 процентов. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Александр Асафов.

В надежности электронного голосования убедились 25 тысяч IT-экспертов, проверивших систему. На все вопросы отвечают специалисты колл-центра электронного штаба по телефону 8 (800) 222-55-52.

Без сбоев идет и голосование на участках. Количество наблюдателей превысило 21 тысячу человек. За ходом голосования следят также представители иностранных государств.

Замечаний от наблюдателей и Роспотребнадзора, контролирующего соблюдение санитарных норм на участках, не поступало.