Наблюдатели отметили прозрачность голосования по Конституции в Москве

Мониторинг за голосованием по поправкам в Конституцию остается постоянным и прозрачным, никаких серьезных нарушений не зафиксировано. Об этом журналистам сообщил глава московского Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Илья Массух.

По его данным, количество наблюдателей превысило 21 тысячу. За их работой следят в том числе и представители зарубежных стран.

"Серьезных нарушений мы пока не наблюдаем, но отрабатываем каждый сигнал", - подчеркнул Массух.

Напомним, что наблюдатели в Москве следят за урнами круглосуточно. Отдельно по онлайн-голосованию обстановку отслеживает Э-Штаб на Покровке.