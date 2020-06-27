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27.06.2020 13:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений на участках в Москве

Текст: Максим Милославский

Независимый наблюдатель Владислав Коропец отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию на столичном участке №69.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По его словам, нарушений там не зафиксировано. Соблюдаются и все санитарные требования. На участке №1450 наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева тоже подчеркнула: голосование идет спокойно.

-У всех присутствующих на участке для голосования есть маски, перчатки и переносной антисептик. Они имеются в общем доступе, и каждый голосующий может ими воспользоваться, - рассказала она агентству "Москва".

Голосование по поправкам в Конституцию, напомним, проходит с 25 июня по 1 июля.

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