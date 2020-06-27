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27.06.2020 10:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова проголосовала на одном из участков в Подмосковье

Текст: Галина Мисливская
Фото: Пресс-служба ЦИК. Фото: Пресс-служба ЦИК.
Фото: Пресс-служба ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На фото с участка 783 в Подмосковье, который она посетила, видно, что голосование прошло в строгом соответствии с рекомендациями ЦИК и Роспотребнадзора. Элла Памфилова надела маску и перчатки, показала свой паспорт членам участковой избирательной комиссии на расстоянии.

После голосования глава ЦИК подошла к журналистам.

"Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они должны прийти и выразить свою гражданскую позицию", - сказала она.

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