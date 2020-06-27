Победителями программы "Миллион призов" стали еще более 254 тысяч москвичей

Новый розыгрыш программы "Миллион призов" прошел в Москве. Победителями стали 254 179 человек, сообщает mos.ru.

Призовые баллы они могут обменять на бонусы и скидки от торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на различные поощрения. Можно потратить их и на благотворительность.

Присоединиться к программе могут москвичи, проголосовавшие по поправкам в Конституцию РФ. На участках им выдадут сертификаты с уникальным номером. Его нужно отправить в СМС-сообщении на номер 7377.

Те, кто выбрал электронное голосование, автоматически получит сообщение с кодом на номер телефона, указанный в личном кабинете.