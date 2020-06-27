Под Тулой завели дело после исчезновения 13-летней девочки

По факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в поселке Бородинский Тульской области завели уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как сообщили в региональном СК, девочка ушла из дома 25 июня, и до сих пор о ней ничего не известно.

- Уголовное дело возбуждено с целью наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, - отметили в управлении. - На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В настоящее время допрашиваются знакомые, а также родственники девочки.

В Следственных органах СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают сведениями о пропавшей сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефону: 8-961-152-0332. Там отмечают, что любая информация может оказаться полезной в поиске.