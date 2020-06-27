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27.06.2020 23:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве пресечена попытка атаки на систему электронного голосования

Текст: Любовь Проценко

В столице произошла попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через сервис наблюдателя. Но сбоя в системе голосования не произошло.

Явка на онлайн-голосовании по Конституции достигла 75 процентов

Как сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, все голоса онлайн-избирателей будут учтены. По его словам, после того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к сервису наблюдателя будет восстановлен.

Напомним, онлайн-голосование началось в четверг в 10:00, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 27 июня явка составила 75%. Принято 879 654 бюллетеня. Электронное голосование завершится 30 июня в 20:00 .

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от нижегородцев.

Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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