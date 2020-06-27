Летние веранды и террасы кафе открылись в Приморье

Веранды и террасы кафе возобновили работу в Приморье в субботу, 27 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС. Обязательное требование для заведений общепита - соблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

По информации зампреда правительства Приморья Константина Шестакова, от организаций общественного питания поступило 85 обращений об открытии веранд, летних площадок.

В уличных кафе должны быть установлены перегородки между столиками или же должна быть организована социальная дистанция 1,5-2 метра между ними. Соблюдение санитарно-эпидемиологических ограничительных мер проверяют специалисты краевого Минпромторга и административные комиссии.

Режим самоизоляции в Приморье ввели 31 марта, была запрещена работа гостиниц, заведений общепита, проведение массовых мероприятий. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, масочный режим.