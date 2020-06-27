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27.06.2020 09:42
Проект: В регионах

Макет бюллетеня для голосования по "Народному бюджету" опубликован в Забайкалье

Текст: Александр Филимоненко
1 июля, в день голосования по внесению изменений в Конституцию России, жители Забайкальского края примут участие в опросе, посвященном улучшению качества жизни в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства. Уже составлен макет бюллетеня.

- Жители края смогут высказать мнение по следующим темам: "Галерея славы", "Места Забайкалья" и "Народный бюджет". Инициативы разного уровня, что очень интересно. Вопросы по темам голосования будут расположены в одном бюллетене на двух сторонах листа, - рассказала председатель Общественной палаты Забайкалья Наталья Дроботушенко.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Забайкальцы смогут выбрать инициативы, которые будут реализованы в муниципалитете на средства "Народного бюджета". Это может быть ремонт дороги или строительство детской площадки.

Еще жителям края предлагается рассказать о достопримечательностях и людях региона. В опросе "Галерея славы" нужно указать имя человека, который достоин почета за достижения в профессии, общественных делах или совершил героический поступок.

В опросе "Места Забайкалья" можно указать достопримечательность, которую нужно включить в интерактивную туристическую карту края.

ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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