Макет бюллетеня для голосования по "Народному бюджету" опубликован в Забайкалье

1 июля, в день голосования по внесению изменений в Конституцию России, жители Забайкальского края примут участие в опросе, посвященном улучшению качества жизни в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства. Уже составлен макет бюллетеня.

- Жители края смогут высказать мнение по следующим темам: "Галерея славы", "Места Забайкалья" и "Народный бюджет". Инициативы разного уровня, что очень интересно. Вопросы по темам голосования будут расположены в одном бюллетене на двух сторонах листа, - рассказала председатель Общественной палаты Забайкалья Наталья Дроботушенко.

Забайкальцы смогут выбрать инициативы, которые будут реализованы в муниципалитете на средства "Народного бюджета". Это может быть ремонт дороги или строительство детской площадки.

Еще жителям края предлагается рассказать о достопримечательностях и людях региона. В опросе "Галерея славы" нужно указать имя человека, который достоин почета за достижения в профессии, общественных делах или совершил героический поступок.

В опросе "Места Забайкалья" можно указать достопримечательность, которую нужно включить в интерактивную туристическую карту края.